Bande dessinée jeunesse

Pour Clara

Collectif, Fleurus

Six ados, six coups de coeur. Six jeunes auteurs entre treize et dix-sept ans ont pris la plume pour écrire une nouvelle qui leur ressemble. Ils nous emmènent dans leur univers et leurs préoccupations. Ils nous dérangent, nous bouleversent, nous interrogent, nous remuent. Lisez-les. La vocation du prix Clara est caritative. Les bénéfices de la vente de ce livre seront versés à l'Association Prix Clara dont les résultats seront eux-mêmes partagés avec l'Arcfa (Association pour la Recherche en Cardiologie du Foetus à l'Adulte). Ce prix a été créé en mémoire de Clara, décédée subitement à l'âge de 13 ans des suites d'une malformation cardiaque. Destiné aux adolescents qui, comme elle, aiment lire et écrire, il est décerné par un jury présidé par Erik Orsenna et composé de personnalités du monde des lettres et de l'édition.

Par Collectif, Fleurus
Chez Fleurus

|

Auteur

Collectif, Fleurus

Editeur

Fleurus

Genre

Romans, témoignages & Co

Pour Clara

Collectif, Fleurus

Paru le 07/11/2025

192 pages

Fleurus

12,00 €

9782215194262
