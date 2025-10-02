Les chemins d'une institutrice libre

En retraçant son parcours et les liens qu'elle tisse avec divers milieux - institutrices libres, religieuses, policiers, figures du monde de la prostitution, artisans -, cette enquête historique met en lumière la place des femmes dans l'éducation avant Jules Ferry et les tensions entre savoir, morale et conditions sociales dans un XIXe siècle en pleine mutation. Entre la rue Froment, où vit sa grand-mère maquerelle, et la rue du Cheval-Blanc, chez son père tailleur, Marie-Adrienne grandit dans un Limoges populaire, tiraillée entre le monde de la prostitution et celui de la police, représenté par son grand-père agent-chef. Mariée à seize ans, elle obtient dès l'année suivante son brevet de capacité supérieur, avant même l'âge légal, et se consacre à l'enseignement. D'abord auprès des jeunes filles "sauvées" de la prostitution chez les soeurs du Bon Pasteur, puis à la tête de ses propres écoles, dont l'une deviendra l'une des plus importantes de la ville.