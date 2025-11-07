Le Choix de Karla

1963. Au plus fort de la guerre froide, choqué par les morts tragiques d'Alec Leamas et Liz Gold alors qu'ils tentaient de franchir le mur de Berlin pour repasser à l'Ouest, George Smiley quitte son poste au sein du renseignement. C'est sans compter avec Control, son chef, qui s'oppose à son départ prématuré. Un espion russe a fait défection dans d'étranges circonstances, et l'homme qu'il était censé éliminer à Londres, un agent littéraire d'origine hongroise, est introuvable. A contre-coeur, Smiley accepte une nouvelle mission, simple en apparence. Mais l'ombre de Moscou plane. Bientôt, Smiley se retrouve empêtré dans les fils d'une machination redoutable, car la piste qu'il tente de remonter mène inexorablement au maître espion soviétique Karla, son ennemi par excellence. C'est ainsi que Nick Harkaway reprend avec panache le flambeau de John le Carré, son père, dans une intrigue qui évoque ses romans les plus emblématiques. Tirant parti de l'intervalle laissé vacant dans la vie de l'iconique Smiley, il reconstitue en véritable alchimiste le chaînon manquant entre L'espion qui venait du froid et La Taupe . Nick Harkaway, né en 1972, est le fils de John le Carré et l'auteur de plusieurs romans. Il vit à Londres avec sa femme et leurs deux enfants. "Nick Harkaway sublime l'héritage de son père de manière extraordinaire". The Telegraph "Un roman d'espionnage exceptionnel". William Boyd "L'héritage de le Carré est entre de bonnes mains. " Ian Rankin Traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par Clément Baude