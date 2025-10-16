Bruce Springsteen @75

De son premier album Greetings from Asbury Park, N. J. , en passant par l'iconique Born in the U. S. A. , jusqu'à Only the Strong Survive, "The Boss" est sans conteste l'un des artistes les plus fédérateurs du rock. Gillian G. Gaar vous propose de revivre l'histoire de BRUCE SPRINGSTEEN en 75 moments-clés : les prémices de sa carrière, ses succès en groupe ou en solo, ses concerts légendaires, ses engagements, ou encore sa carrière d'écrivain et sa vie personnelle. Un bel hommage à cette star internationale, richement illustré de photographies d'archives, de concerts, de coulisses, de pochettes d'albums, et bien d'autres encore. GILLIAN G. GAAR est journaliste musicale pour Mojo, Rolling Stone et Goldmine, et rédactrice en chef du magazine The Rocket. Elle est l'autrice de plus de quinze livres, dont Elton John @75 (Leduc Pop Culture).