Bruce Springsteen @75

Gillian G. Gaar

De son premier album Greetings from Asbury Park, N. J. , en passant par l'iconique Born in the U. S. A. , jusqu'à Only the Strong Survive, "The Boss" est sans conteste l'un des artistes les plus fédérateurs du rock. Gillian G. Gaar vous propose de revivre l'histoire de BRUCE SPRINGSTEEN en 75 moments-clés : les prémices de sa carrière, ses succès en groupe ou en solo, ses concerts légendaires, ses engagements, ou encore sa carrière d'écrivain et sa vie personnelle. Un bel hommage à cette star internationale, richement illustré de photographies d'archives, de concerts, de coulisses, de pochettes d'albums, et bien d'autres encore. GILLIAN G. GAAR est journaliste musicale pour Mojo, Rolling Stone et Goldmine, et rédactrice en chef du magazine The Rocket. Elle est l'autrice de plus de quinze livres, dont Elton John @75 (Leduc Pop Culture).

Par Gillian G. Gaar
Chez Leduc.s éditions

Auteur

Gillian G. Gaar

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Variété internationale

Bruce Springsteen @75

Gillian G. Gaar trad. Marion McGuiness

Paru le 16/10/2025

208 pages

Leduc.s éditions

19,90 €

9791028535001
