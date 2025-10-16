L'oracle du chat du Dalaï-Lama

Eveillez votre coeur et votre esprit au bonheur véritable ! Le bouddhisme tibétain est un trésor de révélations qui enrichissent la vie. Carte après carte, découvrez grâce à cet oracle ce qui donne sens à l'existence, à vos actions et vos pensées. Impermanence, équanimité ou bien bodhicitta, 31 mots-clés et un félin facétieux vous transmettent les principes du bouddhisme pour cultiver sagesse et paix intérieure. En route sur ce chemin lumineux, en compagnie du chat du Dalaï-Lama. Auteur de la série à succès Le Chat du Dalaï-Lama, David Michie est spécialiste du bouddhisme et de la méditation de pleine conscience. Il donne des conférences sur ces sujets dans le monde entier.
Par
David Michie, Youlie Dessine Chez
Leduc.s éditions
