L'oracle du chat du Dalaï-Lama

Eveillez votre coeur et votre esprit au bonheur véritable ! Le bouddhisme tibétain est un trésor de révélations qui enrichissent la vie. Carte après carte, découvrez grâce à cet oracle ce qui donne sens à l'existence, à vos actions et vos pensées. Impermanence, équanimité ou bien bodhicitta, 31 mots-clés et un félin facétieux vous transmettent les principes du bouddhisme pour cultiver sagesse et paix intérieure. En route sur ce chemin lumineux, en compagnie du chat du Dalaï-Lama. Auteur de la série à succès Le Chat du Dalaï-Lama, David Michie est spécialiste du bouddhisme et de la méditation de pleine conscience. Il donne des conférences sur ces sujets dans le monde entier.