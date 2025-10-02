Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

The prison of crime

Rachel Lynwalo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Naastya, jeune infirmière en hôpital psychiatrique, mène une existence solitaire et routinière. En quête de renouveau, elle accepte un poste risqué dans l'aile la plus redoutée d'un quartier de haute sécurité. Dès son arrivée, on lui confie un cas extrême : Zakhar Ivanova, prisonnier d'une rare violence et craint de tous. Derrière cette façade menaçante, se cachent cependant des blessures profondes. Au fil des jours, tandis qu'elle tente de soigner le corps, c'est l'âme de Zakhar qu'elle découvre. Peu à peu, Naastya se heurte à ses propres limites, tiraillée entre attirance, peur et quête de vérité. Dans ce huis clos oppressant, deux êtres que tout oppose doivent apprendre à s'apprivoiser. Entre colère, douleur et espoir, sauront-ils ensemble panser leurs plaies - ou se perdront-ils dans les ténèbres du passé ?

Par Rachel Lynwalo
Chez Salammbô éditions

|

Auteur

Rachel Lynwalo

Editeur

Salammbô éditions

Genre

Suspense romantique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur The prison of crime par Rachel Lynwalo

Commenter ce livre

 

The prison of crime

Rachel Lynwalo

Paru le 02/10/2025

Salammbô éditions

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488257060
9782488257060
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.