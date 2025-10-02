The prison of crime

Naastya, jeune infirmière en hôpital psychiatrique, mène une existence solitaire et routinière. En quête de renouveau, elle accepte un poste risqué dans l'aile la plus redoutée d'un quartier de haute sécurité. Dès son arrivée, on lui confie un cas extrême : Zakhar Ivanova, prisonnier d'une rare violence et craint de tous. Derrière cette façade menaçante, se cachent cependant des blessures profondes. Au fil des jours, tandis qu'elle tente de soigner le corps, c'est l'âme de Zakhar qu'elle découvre. Peu à peu, Naastya se heurte à ses propres limites, tiraillée entre attirance, peur et quête de vérité. Dans ce huis clos oppressant, deux êtres que tout oppose doivent apprendre à s'apprivoiser. Entre colère, douleur et espoir, sauront-ils ensemble panser leurs plaies - ou se perdront-ils dans les ténèbres du passé ?