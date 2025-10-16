Inscription
Et si le doute maçonnique me gagne ?

Sylvie Monpoint

Cet ouvrage aborde une question qui concerne tous les francs-maçons : le doute sur leur engagement dans la franc-maçonnerie. Le doute maçonnique survient lorsque l'initié s'interroge sur la poursuite ou non de son engagement, marquant un temps d'arrêt qui peut être salutaire ou, au contraire, conduire à une rupture précipitée. Face au doute, plusieurs attitudes sont possibles : approfondir son travail personnel, changer de perspective, demander conseil à des frères ou soeurs expérimentés, ou, dans certains cas, prendre du recul temporairement. L'auteur insiste sur l'importance de la fraternité et du rôle du parrain ou de la marraine pour accompagner l'initié dans ces moments de questionnement. Elle met aussi en avant le devoir d'aider un frère ou une soeur en proie au doute, en étant à l'écoute, en proposant un soutien concret et en alertant, si nécessaire, les officiers de la Loge. Finalement, il faut considérer le doute non comme un obstacle, mais comme un outil de progression. A l'image de Socrate, qui utilisait le doute pour avancer dans la connaissance, l'initié peut transformer ses interrogations en moteur de réflexion et de transformation intérieure. Le doute maçonnique est à la fois inévitable et précieux, pour peu qu'il soit accueilli, analysé et transformé en levier de croissance personnelle et collective.

Par Sylvie Monpoint
Chez Dervy

Auteur

Sylvie Monpoint

Editeur

Dervy

Genre

Franc-maçonnerie

Et si le doute maçonnique me gagne ?

Sylvie Monpoint

Paru le 30/10/2025

104 pages

Dervy

9,90 €

9791024218595
© Notice établie par ORB
