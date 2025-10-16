Sans nouvelles de toi

Après le succès de La Gouvernante , le thriller incontournable de 2025, découvrez un nouveau polar de Joy Fielding ! "Mon vrai prénom est Samantha. Je suis votre fille". Le coeur de Carole Shipley s'arrête quand elle entend ces paroles à l'autre bout du téléphone. Immédiatement, elle replonge quinze années plus tôt dans ce bel hôtel où son monde s'est effondré. Son mari, Hunter, l'avait convaincue de laisser leurs deux filles dans leur suite pendant qu'ils fêtaient eur anniversaire de mariage au restaurant de l'hôtel. Mais en rentrant, leur fille de deux ans avait disparu. Comment vivre sans savoir où est son enfant ? Un thriller psychologique qui ne vous laissera aucun répit. Booklist