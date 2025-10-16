Inscription
Sans nouvelles de toi

Joy Fielding, Jean-Sébastien Luciani

ActuaLitté
Après le succès de La Gouvernante , le thriller incontournable de 2025, découvrez un nouveau polar de Joy Fielding ! "Mon vrai prénom est Samantha. Je suis votre fille". Le coeur de Carole Shipley s'arrête quand elle entend ces paroles à l'autre bout du téléphone. Immédiatement, elle replonge quinze années plus tôt dans ce bel hôtel où son monde s'est effondré. Son mari, Hunter, l'avait convaincue de laisser leurs deux filles dans leur suite pendant qu'ils fêtaient eur anniversaire de mariage au restaurant de l'hôtel. Mais en rentrant, leur fille de deux ans avait disparu. Comment vivre sans savoir où est son enfant ? Un thriller psychologique qui ne vous laissera aucun répit. Booklist

Par Joy Fielding, Jean-Sébastien Luciani
Chez Michel Lafon Poche

|

Auteur

Joy Fielding, Jean-Sébastien Luciani

Editeur

Michel Lafon Poche

Genre

Thrillers

Sans nouvelles de toi

Joy Fielding trad. Jean-Sébastien Luciani

Paru le 16/10/2025

464 pages

Michel Lafon Poche

8,50 €

9791022407168
