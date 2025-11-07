Inscription
#Roman graphique

Fun Home

Alison Bechdel

Une petite ville de Pennsylvanie, un salon funéraire ? : le Fun Home. Alison grandit dans ce cadre peu banal, entre secrets de famille et blessures cachées. Jusqu'à ce qu'elle découvre son homosexualité et en même temps celle du tyran charmant qu'est son père. Cette plongée vertigineuse dans les non-dits d'une famille américaine est le prétexte à revisiter l'une des plus grandes révolutions du XXe siècle - celle des sexualités. "Fun Home est ma nouvelle BD préférée de l'univers". Pénélope Bagieu "Une auteure américaine culte". L'Express Traduit de l'américain par Lili Sztajn et Corinne Julve

Par Alison Bechdel
Chez Points

Auteur

Alison Bechdel

Editeur

Points

Genre

Romans graphiques

Fun Home

Alison Bechdel

Paru le 07/11/2025

240 pages

Points

11,95 €

9791041425976
