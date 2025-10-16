Inscription
#Essais

Invincible

Marcos Vazquez

ActuaLitté
Invincible est un livre pour celles et ceux qui veulent vivre mieux, souffrir moins et, sourtout, ne plus jamais vivre à moitié. La qualité de notre vie dépend directement de la qualité de notre esprit. Pourtant, on ne nous apprend jamais à bien penser, à canaliser notre mental ou à comprendre comment fonctionne notre cerveau. Résultat : nous vivons en mode automatique, distraits, frustrés, ne parvenant pas à atteindre ce que nous voulons vraiment. Mais votre mental peut s'entraîner. Ce livre est un programme complet pour y parvenir. Vous serez introduit aux trois étapes clés de tout processus de changement : visualiser avec clarté, agir avec détermination et résister avec discipline. Vous y trouverez les outils pour transformer votre mental et, à travers lui, votre corps, vos habitudes et vos résultats. Invincible ne se limite pas à améliorer vos performances : il vous aidera à construire votre propre philosophie de vie. Inspiré par les grands principes du stoïcisme - une sagesse antique remise au goût du jour - et enrichi par les découvertes de la psychologie moderne, ce guide vous donnera un arsenal concret pour affronter les défis de la vie quotidienne. Devenir invincible, c'est avoir plus de maîtrise et moins de peur. Plus d'action et moins d'excuses. Plus d'intentionnalité et moins de dispersion.

Par Marcos Vazquez
Chez Editions Arpa

|

Auteur

Marcos Vazquez

Editeur

Editions Arpa

Genre

Carrière et réussite

Invincible

Marcos Vazquez

Paru le 30/10/2025

208 pages

Editions Arpa

19,90 €

ActuaLitté
9788410490260
© Notice établie par ORB
