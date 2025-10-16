111 Lieux de légende en Suisse romande à ne pas manquer

Que l'on habite les vallées du Jura, les Alpes ou même le Plateau et les plus grandes villes de Suisse romande, nous les connaissons tous, ces légendes qui font l'âme de nos régions. Elles donnent une couleur locale à des récits universels et embellissent les paysages familiers d'une aura de mystère. Qu'elles mettent en scène des êtres fantastiques, qu'elles amplifient des rumeurs de village ou qu'elles honorent des anecdotes historiques, elles n'ont pas disparu malgré l'attrait de la modernité. Mieux, elles évoluent avec leur temps. Avec ce livre, faites la rencontre du cheval Gauvain, de la Grande Chasse ou encore du diable de Mollens, des figures qui font tout le sel de notre folklore. Ainsi, entre vouivres et serpents, nains serviables et créatures espiègles, fées et sorcières, fantômes en peine et jeunes filles éperdues, hardis chevaliers et bergers de la montagne, plongez dans 111 légendes du patrimoine romand, qui vous mèneront dans des lieux méconnus, depuis les cluses du Jura aux pentes des glaciers valaisans.