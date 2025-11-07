Inscription
#Roman francophone

Boucher

Joyce Carol Oates

"Un roman féroce, éprouvant, inspiré de faits réels, que vous dévorerez d'une traite. Natures sensibles s'abstenir". Stephen King Humilié par une accusation mettant en cause son professionnalisme, le Dr Silas Weir, "père de la gyno-psychiatrie" au XIXe siècle, est contraint d'accepter un poste à l'Asile des femmes aliénées de Trenton, dans le New Jersey, où il est autorisé à poursuivre sa pratique, sans contrôle pendant des décennies. Il s'impose rapidement comme un pionnier de la chirurgie, sans hésiter à soumettre les femmes aux modes d'expérimentation les plus abjects... Appuyé sur d'authentiques documents historiques, ce roman envoûte et tourmente, confirmant le talent de Joyce Carol Oates pour explorer les régions les plus sombres de la psyché américaine. Joyce Carol Oates est née aux Etats-Unis en 1938. Auteure d'une oeuvre considérable, membre de l'Académie américaine des arts et des lettres, elle a reçu de nombreuses distinctions dont le National Book Award pour Eux, le prix Femina étranger 2005 pour Les Chutes, et le prix Jérusalem 2019. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Claude Seban

Par Joyce Carol Oates
Chez Points

|

Auteur

Joyce Carol Oates

Editeur

Points

Genre

Littérature anglo-saxonne

Boucher

Joyce Carol Oates

Paru le 07/11/2025

456 pages

Points

10,40 €

9791041419739
