#Album jeunesse

Un instant

Liuna Virardi

ActuaLitté
Un livre tout-carton avec des flaps pour montrer les petits bonheurs fugaces du quotidien, et se rendre attentif à ces instants magiques. Un frisson : un flocon dans la main qui fond aussitôt / Un plaisir : une pente enneigée traversée par une luge / Une vision : un lapin qui surgit derrière les arbres / Un souhait : une étoile filante qui traverse le ciel [... ] Une joie : les cadeaux qui apparaissent au pied du sapin. 20 petits instants du quotidien, où la poésie surgit si nous y sommes attentifs. De l'hiver (la neige) à l'automne (Noël), on traverse une année faite de micro-événements indicibles et un peu magiques. La fugacité de ces instants s'exprime avec le jeu des flaps : on découvre sous le flap comment le bref événement surgit. Dans un format carré qui rappelle le polaroid, et une palette de couleurs réduites (le livre est imprimé en 4 teintes directes Pantone), les images visent une simplicité graphique qui donne son homogénéité au livre. Un petit livre-objet singulier et poétique qui véhicule, l'air de rien, beaucoup d'émotions, toujours à hauteur d'enfant.

Par Liuna Virardi
Chez L'Agrume

|

Auteur

Liuna Virardi

Editeur

L'Agrume

Genre

Tout-carton

Un instant

Liuna Virardi

Paru le 02/10/2025

24 pages

L'Agrume

13,90 €

ActuaLitté
9782487071131
© Notice établie par ORB
