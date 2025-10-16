Inscription
Le tout pour le tout

Mark Zellweger

ActuaLitté
Avec l'occupation totale du couloir rhodanien par lesAllemands du Léman à la méditerranée début septembre 1943, un virage estpris. Si la chasse aux Résistants atteint son point culminant, laRésistance passe à l'action par des attentats, des sabotages en tout genre. Larépression est immédiate. Les Espionnes sont sollicitées tant ducôté de Genève qu'en Alsace où elles vont tenter le tout pour le tout au camp duStruthof pour libérer un responsable de la Résistance. Vont-elles réussir ? Aquel prix ?

Par Mark Zellweger
Chez Editions Eaux Troubles

|

Auteur

Mark Zellweger

Editeur

Editions Eaux Troubles

Genre

Romans d'espionnage

Le tout pour le tout

Mark Zellweger

Paru le 16/10/2025

235 pages

Editions Eaux Troubles

21,00 €

9782940766482
