Par-delà le brouillard... il n'y a pas de crise

Laurent Bibard, Thibault Lieurade

Alors que les crises climatiques, économiques et sociétales s'enchaînent et obscurcissent notre horizon, il devient essentiel de prendre du recul pour mieux comprendre notre époque. Dans ce climat d'incertitude, le dialogue entre Laurent Bibard, philosophe et enseignant en gestion à l'ESSEC, et Thilbault Lieurade, journaliste spécialisé en économie et management, éclaire les grandes questions contemporaines : la complexité du monde moderne, les transformations du travail, l'émergence de l'intelligence artificielle, les tensions politiques et identitaires... Loin des prophéties alarmistes, ce livre adopte une approche humaniste et constructive. C'est une boussole pour celles et ceux qui refusent les réponses toutes faites et qui veulent réapprendre à problématiser le monde afin d'identifier les véritables défis à relever pour bâtir un avenir meilleur. L'Europe, le déclin jusqu'à la disparition ? Les guerres sont-elles inéluctables ? La vie politique a-t-elle encore un sens ? La société peut-elle survivre à l'affaiblissement du politique ? Le défi climatique est-il trop grand pour l'humanité ? Sapiens, trop fragile pour ne pas détruire son monde ? L'éthique est-elle devenue une faiblesse ? L'intelligence artificielle va-t-elle nous déshumaniser ? Pourquoi travaillons-nous encore ? Manager, pour quoi faire ? Sexualités : la reproduction " naturelle" est-elle condamnée à long terme ? L'éducation n'est-elle pas une faiblesse quand la loi du plus fort s'impose ? La recherche de la transcendance est-elle une malédiction humaine ?

