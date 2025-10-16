D'Artagnan de Saint-Petersbourg

Si voulez comprendre la Russie moderne, vous devez inévitablement revenir à "l'Histoire longue" - selon la célèbre formule de Fernand Braudel - à l'époque de deux tsars : Ivan le Terrible le Terrible (1530 -1584) et surtout Pierre le Grand (1672 -1725). Dans le livre précédent (Trump, Poutine et Ivan le Terrible, dialogues avec l'histoire), l'auteur a évoqué le premier ; maintenant vient le tour du second en utilisant un guide insolite. Un médecin d'origine française Armand de Lestocq joua un rôle exceptionnel à Saint-Pétersbourg au temps de Pierre Ier : un grand aventurier devant l'éternel. Il a servi deux empereurs et trois impératrices russes et fut l'instigateur de deux coups d'état changeant le destin de ce pays. C'est lui qui assura la prodigieuse ascension de Catherine II. Devenu le favori, puis l'amant, de deux impératrices, élevé comte du Saint-Empire romain, il a connu tous les honneurs et de grandes passions, mais aussi une déchéance, des tortures féroces, la condamnation à la mort et à l'exil avant de retrouver la gloire et la richesse. S'appuyant sur des archives et des témoignages inédits, Vladimir Fedorovski présente ici le roman vrai de "ce d'Artagnan de Saint-Pétersbourg" qui fut un véritable créateur du XVIIIe siècle russe. Une réalité riche en rebondissements, des révélations historiques dépassant la fiction des romans de cape et d'épée.