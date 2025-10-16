Inscription
#Roman francophone

D'un autre angle

Vickie Poulin

" J'ai bien l'intention de prouver que ce n'est pas parce que je me déplace à la hauteur des culs, que je ne suis pas capable de faire mon travail. " A la suite d'un évènement tragique qui l'a rendue paraplégique, Iris fait son retour au studio Les accros de la scène comme photographe événementiel pour la saison des festivals musicaux québécois, qui commence incessamment. Prête à affronter le défi que représente sa nouvelle réalité, si ça lui permet de renouer avec sa passion pour la musique et la photo, elle vivra son lot d'émotions fortes. Spécialement puisqu'elle sera de nouveau jumelée à James Pelletier pour la tournée estivale. Ce beau grand vidéaste solitaire ... qui la déteste. Après un été plus que parfait avec lui il y a deux ans, pendant lequel leur passion commune et leur esprit rêveur avaient alimenté l'attraction entre eux, Iris avait tout gâché lors du dernier évènement de la saison. Ils ne se sont jamais revus... jusqu'à aujourd'hui.

Chez Editions Kairos

Roman d'amour, roman sentiment

Paru le 16/10/2025

280 pages

17,00 €

9782925457282
