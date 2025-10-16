Inscription
#Roman francophone

Tombée sous son charme (et sous le sapin)

Tamara Balliana

ActuaLitté
"C'est alors que la réalité me frappe de plein fouet : Julian Ferrand, mon voisin avec qui je n'avais pas échangé plus de quelques mots jusqu'à aujourd'hui, va passer la nuit chez moi". Julian Ferrand qui n'apprécie pas les fêtes de Noël, voit ses plans de fin d'année tomber à l'eau lorsqu'il découvre qu'il s'est fait ghoster par sa petite amie. Dans un geste impulsif, il décide de se débarrasser de son sapin de Noël, en le jetant à la poubelle, deux jours avant les fêtes. Camille Levasseur, sa voisine de palier, véritable passionnée de Noël, décide de sauver le pauvre sapin abandonné. Mais une mauvaise manoeuvre entraîne une chute dans les escaliers. Malgré lui, Julian se retrouve à accompagner Camille aux urgences, puis à passer la nuit chez elle pour la surveiller, conformément aux recommandations des médecins. Julian et Camille apprennent à se connaître et découvrent qu'ils ont bien plus en commun qu'ils ne l'imaginaient. Julian réalise que Noël peut être bien plus qu'une obligation sociale, tandis que Camille voit derrière l'apparente froideur de son voisin un homme sensible et attachant.

Par Tamara Balliana
Chez Editions Kairos

|

Auteur

Tamara Balliana

Editeur

Editions Kairos

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Tombée sous son charme (et sous le sapin)

Tamara Balliana

Paru le 16/10/2025

280 pages

Editions Kairos

7,00 €

9782925457251
© Notice établie par ORB
