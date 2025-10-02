Dr Maggie Voyage au coeur du système solaire

Une encyclopédie à la fois joyeuse et sérieuse ! Ce livre époustouflant invite les lecteurs à rejoindre la célèbre scientifique spatiale et présentatrice de la BBC, le Dr Maggie Aderin-Pocock, dans un voyage épique à travers le système solaire - visitant des planètes, des lunes, des astéroïdes et des satellites, et voyageant dans des endroits où aucun humain n'a été avant. En chemin, les enfants peuvent découvrir comment nous pourrions vivre sur Mars, en apprendre davantage sur la chasse à une mystérieuse super-Terre, organiser une bataille de boules de neige sur Mercure, escalader la plus haute montagne du système solaire et bien plus encore. De la détection d'éruptions solaires sur le Soleil à l'exploration d'objets au bord du nuage glacé d'Oort, ce titre amusant et plein d'action ne laisse aucune question sans réponse ni aucune météorite de côté.