#Essais

Comprendre un enfant ou un adolescent en deuil

Béatrice Copper-Royer, Marie Guyot, Christophe Fauré

ActuaLitté
La mort est un sujet qui nous met mal à l'aise. Et quand elle frappe au plus intime du noyau familial, c'est un cataclysme qui affecte les enfants et les adolescents de façon très spécifique, et qui laisse souvent les adultes désemparés et perplexes devant des réactions parfois paradoxales. Si certains exprimeront leur chagrin par des larmes, d'autres donneront le change : faire le clown, se mettre en colère, faire comme si de rien n'était, fuir, adopter des conduites à risques. Comment savoir ce que l'enfant a compris et ressent vraiment ? Comment interpréter ses réactions ? Que dire à son enfant et comment trouver les mots ? Comment l'accompagner dans son deuil, à son rythme, dans les mois qui suivent le décès ? Ce livre nous aide à comprendre les ressorts psychologiques sous-jacents à ces réactions émotionnelles complexes. Mieux comprendre, c'est pouvoir être de meilleurs soutiens pour ces enfants et ces adolescents qui en ont grandement besoin et qui, malgré les blessures, pourront alors avancer heureux et même renforcés dans leur vie d'adultes.

Par Béatrice Copper-Royer, Marie Guyot, Christophe Fauré
Chez Eyrolles

|

Auteur

Béatrice Copper-Royer, Marie Guyot, Christophe Fauré

Editeur

Eyrolles

Genre

Deuil

Comprendre un enfant ou un adolescent en deuil

Béatrice Copper-Royer, Marie Guyot

Paru le 02/10/2025

193 pages

Eyrolles

17,90 €

ActuaLitté
9782416021084
© Notice établie par ORB
