Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Santé rénale

Roxanne Papineau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Osez cuisiner pour bien manger Saviez-vous que l'alimentation vient en première ligne pour prévenir et traiter les maladies rénales dès les stades précoces ? Grâce à ce livre, sachez quoi manger et cuisiner - c'est facile - pour prendre le contrôle de votre alimentation et de votre santé. Découvrez 50 recettes bénéfiques à votre fonction rénale. Les mesures nutritionnelles permettent de ralentir l'évolution des maladies du rein et même de les stabiliser en préservant la fonction rénale et en limitant les complications. Cuisinez vous-même vos repas : c'est facile. Osez préparer de délicieuses recettes rapides : potage de carottes aux amandes, sandwichs grillés à la poire et au fro-mage, oeufs brouillés aux épinards, cari de poulet à l'ananas, tacos au tempeh, chocolat chaud aztèque. Grâce à ce guide : - découvrez les enjeux des maladies rénales et l'importance d'une alimentation adaptée ; - prévenez l'insuffisance rénale, son évolution et ses complications ; - planifiez vos repas et vos collations grâce aux menus quotidiens variés. Tout est dans votre assiette !

Par Roxanne Papineau
Chez Modus Vivendi

|

Auteur

Roxanne Papineau

Editeur

Modus Vivendi

Genre

Autres régimes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Santé rénale par Roxanne Papineau

Commenter ce livre

 

Santé rénale

Roxanne Papineau

Paru le 16/10/2025

204 pages

Modus Vivendi

18,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782897762933
9782897762933
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.