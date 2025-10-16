Santé rénale

Osez cuisiner pour bien manger Saviez-vous que l'alimentation vient en première ligne pour prévenir et traiter les maladies rénales dès les stades précoces ? Grâce à ce livre, sachez quoi manger et cuisiner - c'est facile - pour prendre le contrôle de votre alimentation et de votre santé. Découvrez 50 recettes bénéfiques à votre fonction rénale. Les mesures nutritionnelles permettent de ralentir l'évolution des maladies du rein et même de les stabiliser en préservant la fonction rénale et en limitant les complications. Cuisinez vous-même vos repas : c'est facile. Osez préparer de délicieuses recettes rapides : potage de carottes aux amandes, sandwichs grillés à la poire et au fro-mage, oeufs brouillés aux épinards, cari de poulet à l'ananas, tacos au tempeh, chocolat chaud aztèque. Grâce à ce guide : - découvrez les enjeux des maladies rénales et l'importance d'une alimentation adaptée ; - prévenez l'insuffisance rénale, son évolution et ses complications ; - planifiez vos repas et vos collations grâce aux menus quotidiens variés. Tout est dans votre assiette !