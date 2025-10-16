Inscription
#Essais

Barcelone à pied

Davide Centonze

Une exploration à pied de Barcelone, invitant le lecteur à découvrir ses rues, son histoire et ses secrets d'une manière immersive et intime. Des illustrations à l'aquarelle et des récits captivants guident les lecteurs à travers les quartiers emblématiques de la ville, tout en soulignant les détails souvent négligés mais fascinants qui composent son identité unique. Le livre combine des éléments d'urbanisme, d'art et de culture locale pour offrir une expérience complète de Barcelone. Chaque page est une invitation à s'arrêter, observer et apprécier la beauté de la ville, à travers les yeux de ceux qui la connaissent le mieux. Les illustrations, pleines de couleurs et de vie, accompagnent parfaitement les descriptions, créant une expérience visuelle et narrative qui éveille les sens et incite à l'exploration.

Par Davide Centonze
Chez Editions Nuinui

|

Auteur

Davide Centonze

Editeur

Editions Nuinui

Genre

Espagne

Barcelone à pied

Davide Centonze

Paru le 16/10/2025

184 pages

Editions Nuinui

22,90 €

9782889756551
