Les Romains

Une exploration fascinante de la portraiture romaine, qui met en lumière l'aspect humain du monde antique à travers les portraits peints. Ces oeuvres, souvent retrouvées sur des momies, des pièces de monnaie ou des sculptures, offrent un aperçu vivant de la vie des Romains, qu'ils soient empereurs, soldats ou citoyens ordinaires. Ce livre élégant explore ces portraits en les reliant à leur contexte géographique et historique. Il mêle récits inspirés et données archéologiques pour faire revivre des personnages qui ont vécu il y a deux mille ans. La qualité des pigments et du travail en fait un sommet de l'art antique. Ces portraits datant du Ier siècle av. J. -C. au IIIe siècle ap. J. -C. , sont une fusion unique des traditions égyptienne, néariste et classique. Ces oeuvres, comme celles de Fayoum ou de Pompéi, capturent des visages réalistes et vivants d'individus de l'Antiquité.