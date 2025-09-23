Mes souvenirs

Ce recueil poétique est une exploration intime des émotions humaines et des souvenirs du temps jadis. A travers les thèmes universels de l'amour, de la solitude et de la nature, il célèbre la beauté fragile du monde tout en reflétant les échos de la douleur et de l'espoir. Chaque poème est une invitation à ressentir, à rêver et à s'émerveiller sur ce qui nous entoure, qu'il s'agisse d'un paysage imaginaire ou du charme verdoyant de la Suisse normande.