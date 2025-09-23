Inscription
#Roman francophone

Mes souvenirs

Marie-Annick Droyer

Ce recueil poétique est une exploration intime des émotions humaines et des souvenirs du temps jadis. A travers les thèmes universels de l'amour, de la solitude et de la nature, il célèbre la beauté fragile du monde tout en reflétant les échos de la douleur et de l'espoir. Chaque poème est une invitation à ressentir, à rêver et à s'émerveiller sur ce qui nous entoure, qu'il s'agisse d'un paysage imaginaire ou du charme verdoyant de la Suisse normande.

Par Marie-Annick Droyer
Chez Les éditions du Panthéon

|

Auteur

Marie-Annick Droyer

Editeur

Les éditions du Panthéon

Genre

Poésie

Mes souvenirs

Marie-Annick Droyer

Paru le 23/09/2025

72 pages

Les éditions du Panthéon

12,90 €

9782754774567
