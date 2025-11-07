Miroir aux amulettes

Les soeurs jumelles Tabatha et Tamara vivent sous la bienveillance de leur grand-mère et de leurs trois autres soeurs au rythme de rituels bien ordonnés. Dans cet antre pittoresque, les croyances tiennent une place essentielle et les soirs de pleine lune sont idéals pour convoquer un fantôme en dégustant des ortolans. Ces générations de femmes se transmettent des savoirs et des expériences qui oscillent entre ésotérisme et fantaisie. Parfois, la cruauté enfantine s'invite à la douceur familiale, tel un cheveu sur la soupe, et donne ainsi à ce foyer des allures intemporelles et étrangement communes. Tabatha et Tamara ont une place à part, fusionnelles et inséparables, elles se reflètent l'une dans l'autre et peuvent se révéler exclusives. Un jour, elles partent seules à la foire du village... la boule de cristal d'une voyante leur révèle une vision ambigüe qui leur promet un étrange destin...