Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Bande dessinée

Miroir aux amulettes

Agathe Halais

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les soeurs jumelles Tabatha et Tamara vivent sous la bienveillance de leur grand-mère et de leurs trois autres soeurs au rythme de rituels bien ordonnés. Dans cet antre pittoresque, les croyances tiennent une place essentielle et les soirs de pleine lune sont idéals pour convoquer un fantôme en dégustant des ortolans. Ces générations de femmes se transmettent des savoirs et des expériences qui oscillent entre ésotérisme et fantaisie. Parfois, la cruauté enfantine s'invite à la douceur familiale, tel un cheveu sur la soupe, et donne ainsi à ce foyer des allures intemporelles et étrangement communes. Tabatha et Tamara ont une place à part, fusionnelles et inséparables, elles se reflètent l'une dans l'autre et peuvent se révéler exclusives. Un jour, elles partent seules à la foire du village... la boule de cristal d'une voyante leur révèle une vision ambigüe qui leur promet un étrange destin...

Par Agathe Halais
Chez Editions Les Requins Marteaux

|

Auteur

Agathe Halais

Editeur

Editions Les Requins Marteaux

Genre

Indépendants

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Miroir aux amulettes par Agathe Halais

Commenter ce livre

 

Miroir aux amulettes

Agathe Halais

Paru le 16/01/2026

128 pages

Editions Les Requins Marteaux

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782849613436
9782849613436
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.