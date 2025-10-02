Inscription
Naissance Pyrotechnique

Alice Ajar

Maxence Steinberg, romancière à succès, est hantée chaque nuit par un même cauchemar : elle se voit enfermée en prison pour un crime dont elle ignore tout. Mais jour après jour, ce rêve devient plus précis, plus oppressant. Très vite, la frontière entre fiction et réalité se brouille. Maxence doute de sa raison, de ses intentions, de ce qu'elle est capable de faire. Et si son inconscient lui révélait une vérité qu'elle refuse d'admettre ? Obsédée par cette vision, elle se lance alors dans une quête troublante pour découvrir ce qu'elle pourrait un jour commettre... et pourquoi.

Par Alice Ajar
Chez Hello Editions

Auteur

Alice Ajar

Editeur

Hello Editions

Genre

Thrillers

Naissance Pyrotechnique

Alice Ajar

Paru le 02/10/2025

256 pages

Hello Editions

22,90 €

9782386275036
© Notice établie par ORB
