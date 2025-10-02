Inscription
#Roman francophone

Pour le pire et pour le meilleur !

Marie-loup Margel

ActuaLitté
Depuis leur rencontre, ils sont destinés à être ensemble. Lui l'a compris à ses dépens, elle, le refuse. Que vont-ils trouver au bout du voyage ? Rosie, vingt-cinq ans, est diplômée d'un master en puériculture, mais se contente depuis quelques années de petits boulots. Lors d'un entretien d'embauche peu ordinaire, elle fait la rencontre de M. Streker, veuf, trente-deux ans, redoutable en affaires et craint. Rosie est difficile à convaincre, mais elle finit par accepter le poste. C'est le début d'une aventure inattendue, où chacun fera face au deuil, à un kidnapping, et aux souffrances du passé à travers des événements imprévus, avant d'accueillir la résilience...

Par Marie-loup Margel
Chez Hello Editions

|

Auteur

Marie-loup Margel

Editeur

Hello Editions

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Pour le pire et pour le meilleur !

Marie-loup Margel

Paru le 02/10/2025

328 pages

Hello Editions

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782386274794
© Notice établie par ORB
