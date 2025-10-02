Pour le pire et pour le meilleur !

Depuis leur rencontre, ils sont destinés à être ensemble. Lui l'a compris à ses dépens, elle, le refuse. Que vont-ils trouver au bout du voyage ? Rosie, vingt-cinq ans, est diplômée d'un master en puériculture, mais se contente depuis quelques années de petits boulots. Lors d'un entretien d'embauche peu ordinaire, elle fait la rencontre de M. Streker, veuf, trente-deux ans, redoutable en affaires et craint. Rosie est difficile à convaincre, mais elle finit par accepter le poste. C'est le début d'une aventure inattendue, où chacun fera face au deuil, à un kidnapping, et aux souffrances du passé à travers des événements imprévus, avant d'accueillir la résilience...