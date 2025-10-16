Harley-Davidson pop-up

Cette histoire en images de Harley Davidson évoque l'épopée de l'une des plus célèbres marques de l'industrie motocycliste mondiale, retraçant les étapes marquantes de son évolution, une véritable icône du monde de la moto. Accompagnées de constructions pop-up, des fiches détaillées analysent les principales caractéristiques techniques de certains des modèles historiques, qui prennent vie magiquement en 3D grâce aux créations complexes et spectaculaires d'ingénierie cartoténique de David Hawcock.