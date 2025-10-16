Inscription
#Album jeunesse

Harley-Davidson pop-up

David Hawcock

ActuaLitté
Cette histoire en images de Harley Davidson évoque l'épopée de l'une des plus célèbres marques de l'industrie motocycliste mondiale, retraçant les étapes marquantes de son évolution, une véritable icône du monde de la moto. Accompagnées de constructions pop-up, des fiches détaillées analysent les principales caractéristiques techniques de certains des modèles historiques, qui prennent vie magiquement en 3D grâce aux créations complexes et spectaculaires d'ingénierie cartoténique de David Hawcock.

Par David Hawcock
Chez Nuinui jeunesse

|

Auteur

David Hawcock

Editeur

Nuinui jeunesse

Genre

Livres animés (3 ans et +)

Harley-Davidson pop-up

David Hawcock

Paru le 16/10/2025

12 pages

Nuinui jeunesse

19,90 €

ActuaLitté
9782889574759
