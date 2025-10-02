Pendant un mois, et jusqu'au jour du verdict du procès dit " des viols de Mazan ", un collectif d'anthropologues s'est installé à Avignon pour mener ensemble une enquête ethnographique inédite. Septembre 2024. Le procès de Mazan fait l'effet d'une onde de choc. L'événement judiciaire déborde de l'enceinte du tribunal et résonne dans les familles, les quotidiens professionnels, les relations amicales et amoureuses. Depuis la salle d'audience jusque dans les rues d'Avignon et de Mazan, des anthropologues ont voulu suivre ce procès. Leur enquête a permis de recueillir des centaines de témoignages - de journalistes, avocates, membres de collectifs féministes, étudiantes, personnels de santé, commerçantes... - offrant un point de vue inédit sur cet événement. Ce livre donne à entendre les échos d'un procès de société et ce qu'ils révèlent des rapports de pouvoir et des relations entre les femmes et les hommes. Un récit incarné, porté par une plume efficace et fluide, qui invite à penser un des moments les plus importants de l'histoire récente de la lutte contre les violences sexuelles. Quatorze chercheures en sciences sociales, spécialistes en études de genre, ont participé à cet ouvrage. Le travail d'enquête et d'écriture a été coordonné par Perrine Lachenal et Céline Lesourd (Centre Norbert-Elias, CNRS/Aix-Marseille Université/Université d'Avignon), avec Camille Bègue, Dorothée Dussy, Lucille Florenza, Stéphanie Fonvielle, Riwanon Gouez, Mélanie Gourarier, Fatma Hamdoun, Laurence Hérault, Corentin Legras, Raphaël Perrin, Michelle Salord Lopez et Irène Sériaux.