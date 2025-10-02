Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Mazan

Perrine Lachenal, Céline Lesourd

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pendant un mois, et jusqu'au jour du verdict du procès dit " des viols de Mazan ", un collectif d'anthropologues s'est installé à Avignon pour mener ensemble une enquête ethnographique inédite. Septembre 2024. Le procès de Mazan fait l'effet d'une onde de choc. L'événement judiciaire déborde de l'enceinte du tribunal et résonne dans les familles, les quotidiens professionnels, les relations amicales et amoureuses. Depuis la salle d'audience jusque dans les rues d'Avignon et de Mazan, des anthropologues ont voulu suivre ce procès. Leur enquête a permis de recueillir des centaines de témoignages - de journalistes, avocates, membres de collectifs féministes, étudiantes, personnels de santé, commerçantes... - offrant un point de vue inédit sur cet événement. Ce livre donne à entendre les échos d'un procès de société et ce qu'ils révèlent des rapports de pouvoir et des relations entre les femmes et les hommes. Un récit incarné, porté par une plume efficace et fluide, qui invite à penser un des moments les plus importants de l'histoire récente de la lutte contre les violences sexuelles. Quatorze chercheures en sciences sociales, spécialistes en études de genre, ont participé à cet ouvrage. Le travail d'enquête et d'écriture a été coordonné par Perrine Lachenal et Céline Lesourd (Centre Norbert-Elias, CNRS/Aix-Marseille Université/Université d'Avignon), avec Camille Bègue, Dorothée Dussy, Lucille Florenza, Stéphanie Fonvielle, Riwanon Gouez, Mélanie Gourarier, Fatma Hamdoun, Laurence Hérault, Corentin Legras, Raphaël Perrin, Michelle Salord Lopez et Irène Sériaux.

Par Perrine Lachenal, Céline Lesourd
Chez Le Bruit du monde

|

Auteur

Perrine Lachenal, Céline Lesourd

Editeur

Le Bruit du monde

Genre

Criminalité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mazan par Perrine Lachenal, Céline Lesourd

Commenter ce livre

 

Mazan

Perrine Lachenal, Céline Lesourd

Paru le 02/10/2025

336 pages

Le Bruit du monde

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386010859
9782386010859
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.