Album jeunesse

Un océan d'éternuements

Xuan Loc

ActuaLitté
A travers humour et tendresse, cette histoire aborde la solidarité, l'écoute et la beauté des liens inattendus. Un album jeunesse captivant qui raconte l'histoire d'un jeune pêcheur qui se lie d'amitié avec une baleine. Chaque éternuement de la baleine provoque une vague gigantesque, perturbant la mer calme. Le protagoniste, avec ingéniosité et compassion, tente de soigner son amie marine, donnant naissance à une amitié improbable mais sincère. Ensemble, ils vivent des aventures marines !

Xuan Loc
Chez Nuinui jeunesse



Auteur

Xuan Loc

Editeur

Nuinui jeunesse

Genre

Autres éditeurs (K à O)

Un océan d'éternuements

Xuan Loc

Paru le 16/10/2025

40 pages

Nuinui jeunesse

14,90 €

ActuaLitté
9782889574704
