Un océan d'éternuements

A travers humour et tendresse, cette histoire aborde la solidarité, l'écoute et la beauté des liens inattendus. Un album jeunesse captivant qui raconte l'histoire d'un jeune pêcheur qui se lie d'amitié avec une baleine. Chaque éternuement de la baleine provoque une vague gigantesque, perturbant la mer calme. Le protagoniste, avec ingéniosité et compassion, tente de soigner son amie marine, donnant naissance à une amitié improbable mais sincère. Ensemble, ils vivent des aventures marines !