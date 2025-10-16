Bas les masques Les Enfants du monde

Une nouvelle série pleine de tendresse et de surprises, pensée spécialement pour les tout-petits ! Chaque livre invite les enfants à deviner quel sujet se cache derrière un autre, dans un jeu de révélation drôle et rassurant parfait pour l'éveil et l'amusement. Inspirée du tout premier jeu de cache-cache que découvrent les enfants, cette collection joue sur l'effet de surprise et la magie de la transformation. Grâce aux rimes ludiques de Carolina Zanotti et aux illustrations tendres et colorées de Saori "Wagon" Wago, chaque page devient un moment de joie à partager.