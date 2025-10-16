Inscription
Bas les masques Les Enfants du monde

Saori Waga, Saori Wago, Carolina Zanotti

Une nouvelle série pleine de tendresse et de surprises, pensée spécialement pour les tout-petits ! Chaque livre invite les enfants à deviner quel sujet se cache derrière un autre, dans un jeu de révélation drôle et rassurant parfait pour l'éveil et l'amusement. Inspirée du tout premier jeu de cache-cache que découvrent les enfants, cette collection joue sur l'effet de surprise et la magie de la transformation. Grâce aux rimes ludiques de Carolina Zanotti et aux illustrations tendres et colorées de Saori "Wagon" Wago, chaque page devient un moment de joie à partager.

Par Saori Waga, Saori Wago, Carolina Zanotti
Chez Nuinui jeunesse

Auteur

Saori Waga, Saori Wago, Carolina Zanotti

Editeur

Nuinui jeunesse

Genre

Livres rabats, tirettes

Bas les masques Les Enfants du monde

Saori Waga, Saori Wago, Carolina Zanotti

Paru le 16/10/2025

32 pages

Nuinui jeunesse

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782889574667
