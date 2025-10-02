La Fournaise

" On ne croit pas à la masculinité toxique, chez nous. Les paillettes, c'est pour tout le monde. " Il est temps de brûler ! Alors qu'une chaleur malveillante s'abat sur Nova City, Nick Bell, alias l'Extraordinaire Guardian, et ses amis profitent de leur dernier été ensemble avant de penser à l'avenir. Seth, Jazz et Gibby aménagent le quartier général du Phare, leur repaire de superhéros, pendant que le père de Nick ouvre une agence de détectives privés. Quant à sa mère, l'Extraordinaire connue sous le nom de TK, elle apprend à son fils à maîtriser son pouvoir. Tout semble parfait, n'est-ce pas ? Pas tout à fait. Nick sent qu'il se trame quelque chose. Cette impression est-elle liée à Simon Burke qui se présente à la mairie et fait campagne pour " guérir " les Extraordinaires ? Ou est-ce à cause de la rumeur selon laquelle Owen, son ex petit-ami, se serait échappé ? Pour découvrir de quoi il retourne, Nick aura besoin de l'aide de tous ses proches. Et la vérité menacera de tout faire exploser.