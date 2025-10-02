Inscription
Le livre de l'éveil

Mark Nepo, Ollivier annie L., Annie L Ollivier

ActuaLitté
Le livre de l'Eveil est un des livres spirituels les plus importants de notre temps et a été traduit dans le monde entier, transformant la vie de centaines de milliers de personnes. A chaque fois que vous ouvrirez ce livre, vous y retrouverez encore et encore un sentiment instantané de réconfort et de légèreté. "Ce livre est un compagnon et un ami de l'âme. Pour l'écrire, j'ai dû le vivre. Cela m'a donné l'occasion de rassembler les maîtres silencieux rencontrés tout au long de ma vie". - Mark Nepo "C'est LE livre que j'offre en cadeau plus que tout autre livre. Les mots ne suffisent pas pour exprimer combien il m'a transformée". - Mel Robbins, auteure du best-seller La Théorie Let Them (Leduc) "J'ai été bénie et touchée en lisant les paroles de Mark Nepo". - Marianne Williamson "S'il y a bien un livre qui a transformé ma vie, c'est Le livre de l'Eveil de Mark Nepo". - Jamie Lee Curtis "Une année d'inspiration chaque jour et le cadeau parfait pour vous-même et vos amis". - Oprah Winfrey Mark Nepo. Poète et philosophe, il est reconnu comme "l'un des meilleurs guides spirituels de notre temps" . Ses livres sont traduits dans le monde entier. Le livre de l'Eveil a conquis près d'1 million de lecteurs. Traduit par Annie L. Ollivier

Par Mark Nepo, Ollivier annie L., Annie L Ollivier
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Mark Nepo, Ollivier annie L., Annie L Ollivier

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Méditation

Le livre de l'éveil

Mark Nepo trad. Ollivier annie L., Annie L Ollivier

Paru le 02/10/2025

340 pages

Leduc.s éditions

22,95 €

9782385641351
© Notice établie par ORB
