La vie est belle et drôle à la fois

Clarisse Sabard

"Il me reste quelques rêves à réaliser et le moment est venu de m'y atteler. Je vous aime très fort. A très bientôt ! Maman". Léna n'en revient pas. Comment sa mère, qui l'a convoquée pour passer Noël dans la maison de son enfance, a-t-elle pu disparaître en ne lui laissant que ce message énigmatique ? La voilà désormais coincée dans le petit village de Vallenot, au coeur des Alpes-de-Haute-Provence, condamnée à passer la fête qu'elle déteste plus que tout entourée de sa famille pour le moins... haute en couleur ! Mais les fêtes de famille ont le don de faire rejaillir les secrets enfouis. Les douloureux, ceux qu'on voudrait oublier, mais aussi ceux qui permettent d'avancer... LE BEST-SELLER QUI A DEJA RECONCILIE 100 000 LECTEURS AVEC NOËL ! "Un livre qui sent bon Noël et les secrets de famille. C'est un vrai régal ! " Sandrine, libraire Fnac Grenoble Clarisse SABARD est née en 1984 dans une petite ville située au coeur du Berry. Après un bac littéraire, elle s'oriente vers le commerce. Lorsqu'un AVC la rattrape, elle décide de réaliser son rêve : écrire. Passionnée de littérature et de voyages, elle vit aujourd'hui à Angers et se consacre à l'écriture. Son premier roman, Les Lettres de Rose, a reçu le Prix du Livre Romantique en 2016. Elle est l'autrice de 15 romans, tous parus aux éditions Charleston, dont le dernier, Le Secret des Agapanthes - Stella & Hortense, est le deuxième volet d'une saga historique en trois tomes.

