A l'approche des fêtes de fin d'année, Emeline trépigne d'impatience. Au programme dans le village de Vallenot, l'inauguration d'une magnifique grande roue sur la place du marché et le concours de la plus belle vitrine de Noël, qu'elle aimerait bien remporter. Mais entre son job de serveuse à L'Edelweiss et un bébé qu'elle élève seule, les journées filent et les nuits sont courtes. Il ne manquait plus que sa mère débarque à l'improviste pour ranimer les tensions familiales ! Et quand Théo, le séduisant journaliste qu'elle n'a pas revu depuis leur courte aventure un an plus tôt, fait son grand retour, le chaos est à son comble. De quiproquos en révélations fracassantes, le réveillon de la jeune femme s'annonce mouvementé ! A moins que la douce magie de Noël ne vienne frapper à sa porte... "Une irrésistible romance pleine de rebondissements. A savourer sous un plaid, une tasse de chocolat à la main". Nous deux Clarisse SABARD est née en 1984 dans une petite ville située au coeur du Berry. Après un bac littéraire, elle s'oriente vers le commerce. Lorsqu'un AVC la rattrape, elle décide de réaliser son rêve : écrire. Passionnée de littérature et de voyages, elle vit aujourd'hui à Angers et se consacre à l'écriture. Son premier roman, Les Lettres de Rose, a reçu le Prix du Livre Romantique en 2016. Elle est l'autrice de 15 romans, tous parus aux éditions Charleston, dont le dernier, Le Secret des Agapanthes - Stella & Hortense, est le deuxième volet d'une saga historique en trois tomes.