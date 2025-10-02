Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

La douce magie de Noël

Clarisse Sabard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A l'approche des fêtes de fin d'année, Emeline trépigne d'impatience. Au programme dans le village de Vallenot, l'inauguration d'une magnifique grande roue sur la place du marché et le concours de la plus belle vitrine de Noël, qu'elle aimerait bien remporter. Mais entre son job de serveuse à L'Edelweiss et un bébé qu'elle élève seule, les journées filent et les nuits sont courtes. Il ne manquait plus que sa mère débarque à l'improviste pour ranimer les tensions familiales ! Et quand Théo, le séduisant journaliste qu'elle n'a pas revu depuis leur courte aventure un an plus tôt, fait son grand retour, le chaos est à son comble. De quiproquos en révélations fracassantes, le réveillon de la jeune femme s'annonce mouvementé ! A moins que la douce magie de Noël ne vienne frapper à sa porte... "Une irrésistible romance pleine de rebondissements. A savourer sous un plaid, une tasse de chocolat à la main". Nous deux Clarisse SABARD est née en 1984 dans une petite ville située au coeur du Berry. Après un bac littéraire, elle s'oriente vers le commerce. Lorsqu'un AVC la rattrape, elle décide de réaliser son rêve : écrire. Passionnée de littérature et de voyages, elle vit aujourd'hui à Angers et se consacre à l'écriture. Son premier roman, Les Lettres de Rose, a reçu le Prix du Livre Romantique en 2016. Elle est l'autrice de 15 romans, tous parus aux éditions Charleston, dont le dernier, Le Secret des Agapanthes - Stella & Hortense, est le deuxième volet d'une saga historique en trois tomes.

Par Clarisse Sabard
Chez Charleston éditions

|

Auteur

Clarisse Sabard

Editeur

Charleston éditions

Genre

Comédie romantique et humorist

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La douce magie de Noël par Clarisse Sabard

Commenter ce livre

 

La douce magie de Noël

Clarisse Sabard

Paru le 02/10/2025

384 pages

Charleston éditions

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385294106
9782385294106
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.