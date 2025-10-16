Inscription
La pathologie des carrelages et chapes associées

Philippe Philipparie, Jean-Luc Thomas

Le guide "La pathologie des carrelages et chapes associées" vous propose de bien comprendre les mécanismes physiques à l'origine des dommages et d'identifier les textes technico-réglementaires applicables. Il aborde les désordres affectant des carrelages intérieurs (sols et murs carrelés, salles de bains) et extérieurs (façades carrelées, terrasses, piscines). Vous y trouverez également des conseils de prévention, des points à risque qu'il convient de bien traiter pour éviter les désordres et des modalités de réparations. De nombreux conseils de prévention et la mise en exergue des points à risques qu'il convient de bien traiter vous permettront d'éviter les désordres et de réaliser des ouvrages de qualité. Ce guide a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la qualité et à la diminution de la sinistralité dans le domaine du carrelage. Cette nouvelle édition intègre les dernières mises à jour des textes de mise en oeuvre : DTU, Règles professionnelles, CPT, Avis techniques, etc.

Genre

Bâtiments et travaux publics

Paru le 20/11/2025

60,00 €

9782868917768
