Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Crète

Lonely Planet, Planet Lonely

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un guide en phase avec les nouvelles tendances du monde du voyage : abondamment illustré pour offrir un avant-goût de la destination, clair et synthétique pour construire facilement son itinéraire, riche en conseils et astuces pour des expériences au plus près des habitants. Les sites incontournables et les meilleures expériences d'un voyage en Crète : le top des plages et des petites îles, le palais de Cnossos, la vieille ville de La Canée et ses maisons vénitiennes, l'îlot d'Elafonissi, les gorges de Samaria, l'île de Spinalonga et son superbe itinéraire de randonnée, le monastère et la plage de Preveli, le plateau du Lassithi... Une sélection inspirante et très pratique d'itinéraires régionaux pour découvrir le meilleur de la Crète, en toute saison, quel que soit le temps ou le budget disponible. Des suggestions de balades et d'itinéraires thématiques à pied, à vélo ou en voiture : découverte de la vieille ville de La Canée, excursion dans la vallée d'Amari, tour des vignobles dans la région d'Héraklion... Les activités de plein air avec des focus sur la randonnée et les sports nautiques. La cuisine crétoise et ses célèbres vertus. L'histoire de la Crète retracée de manière originale à travers 15 lieux emblématiques. Un chapitre pratique qui va à l'essentiel. Des cartes claires pour se repérer facilement, situer les sites en un coup d'oeil, imaginer ses itinéraires et organiser ses déplacements.

Par Lonely Planet, Planet Lonely
Chez Lonely Planet

|

Auteur

Lonely Planet, Planet Lonely

Editeur

Lonely Planet

Genre

Grèce-Crète

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Crète par Lonely Planet, Planet Lonely

Commenter ce livre

 

Crète

Lonely Planet, Planet Lonely

Paru le 02/10/2025

272 pages

Lonely Planet

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384928880
9782384928880
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.