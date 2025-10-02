Un guide en phase avec les nouvelles tendances du monde du voyage : abondamment illustré pour offrir un avant-goût de la destination, clair et synthétique pour construire facilement son itinéraire, riche en conseils et astuces pour des expériences au plus près des habitants. Les sites incontournables et les meilleures expériences d'un voyage en Crète : le top des plages et des petites îles, le palais de Cnossos, la vieille ville de La Canée et ses maisons vénitiennes, l'îlot d'Elafonissi, les gorges de Samaria, l'île de Spinalonga et son superbe itinéraire de randonnée, le monastère et la plage de Preveli, le plateau du Lassithi... Une sélection inspirante et très pratique d'itinéraires régionaux pour découvrir le meilleur de la Crète, en toute saison, quel que soit le temps ou le budget disponible. Des suggestions de balades et d'itinéraires thématiques à pied, à vélo ou en voiture : découverte de la vieille ville de La Canée, excursion dans la vallée d'Amari, tour des vignobles dans la région d'Héraklion... Les activités de plein air avec des focus sur la randonnée et les sports nautiques. La cuisine crétoise et ses célèbres vertus. L'histoire de la Crète retracée de manière originale à travers 15 lieux emblématiques. Un chapitre pratique qui va à l'essentiel. Des cartes claires pour se repérer facilement, situer les sites en un coup d'oeil, imaginer ses itinéraires et organiser ses déplacements.