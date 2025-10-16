Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Le brie

Eric Montigny

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les enquêtes le montrent, ce fromage - le brie - plaît aux amateurs qu'ils soient des enfants ou des adultes. Pourtant il cache plusieurs réalités car il existe des bries : le Brie de Meaux, le Brie de Melun ainsi que le Brie de Nangis, le Brie de Provins... tous liés à un territoire : la Brie. C'est précisément ce territoire, avec sa terre, son climat, sa végétation, ses vaches et ses professionnels qui donnent à chaque brie une identité. Afin de percer les secrets de chacun, l'auteur est aller directement sur le terrain afin de rencontrer les femmes et les hommes qui sont les acteurs de ce fromage : des agriculteurs, des producteurs, des fromagers-affineurs et d'autres professionnels Ce livre a été écrit avec trois objectifs : - Présenter l'histoire commune des bries - Expliquer les spécificités de chaque brie - territoire, production, acteurs... - Présenter tous les conseils pour déguster au mieux chacun, voire de les cuisiner avec des recettes au brie Au sommaire (extraits) : Partie 1. QU'EST-CE QUE LA BRIE ? Partie 2. COMMENT EST FABRIQUE UN BRIE ? Partie 3. QUELS SONT LES DIFFERENTS BRIES ? Le brie de Melun Le brie de Meaux Le brie de Coulommiers Le Brie de Provins Le Brie de Montereau Les autres bries PARTIE 4 : COMMENT SUBLIMER UN BRIE ? Choisir son brie Déguster le brie Conserver le brie Cuisiner le brie

Par Eric Montigny
Chez Puits Fleuri

|

Auteur

Eric Montigny

Editeur

Puits Fleuri

Genre

Fromage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le brie par Eric Montigny

Commenter ce livre

 

Le brie

Eric Montigny

Paru le 16/10/2025

Puits Fleuri

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782867397844
9782867397844
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.