Les enquêtes le montrent, ce fromage - le brie - plaît aux amateurs qu'ils soient des enfants ou des adultes. Pourtant il cache plusieurs réalités car il existe des bries : le Brie de Meaux, le Brie de Melun ainsi que le Brie de Nangis, le Brie de Provins... tous liés à un territoire : la Brie. C'est précisément ce territoire, avec sa terre, son climat, sa végétation, ses vaches et ses professionnels qui donnent à chaque brie une identité. Afin de percer les secrets de chacun, l'auteur est aller directement sur le terrain afin de rencontrer les femmes et les hommes qui sont les acteurs de ce fromage : des agriculteurs, des producteurs, des fromagers-affineurs et d'autres professionnels Ce livre a été écrit avec trois objectifs : - Présenter l'histoire commune des bries - Expliquer les spécificités de chaque brie - territoire, production, acteurs... - Présenter tous les conseils pour déguster au mieux chacun, voire de les cuisiner avec des recettes au brie Au sommaire (extraits) : Partie 1. QU'EST-CE QUE LA BRIE ? Partie 2. COMMENT EST FABRIQUE UN BRIE ? Partie 3. QUELS SONT LES DIFFERENTS BRIES ? Le brie de Melun Le brie de Meaux Le brie de Coulommiers Le Brie de Provins Le Brie de Montereau Les autres bries PARTIE 4 : COMMENT SUBLIMER UN BRIE ? Choisir son brie Déguster le brie Conserver le brie Cuisiner le brie