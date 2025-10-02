Premiers mots

Ce livre sonore nouvelle génération propose 200 sons, un quiz sonore, et se recharge grâce au port USB-C intégré ! 10 scènes en doubles-pages présentent les animaux, la forêt, la ferme, l'océan, les villes du monde, la banquise, la planète, les égyptiens et les romains... Le quiz sonore permet aux jeunes enfants d'apprendre en s'amusant. Et la technologie innovante fait le bonheur des parents : plus besoin de piles, la batterie se recharge grâce à un port USB-C intégré, le volume sonore est réglable et le module sonore s'éteint tout seul près 1 minute 30 sans utilisation ! Un livre très complet qui développe l'observation, l'écoute, la concentration, l'acquisition de vocabulaire et la mémorisation.