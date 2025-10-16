Suivre Laureline

" J'ai entretenu une longue relation avec une femme qui n'eut lieu que sur le papier. Je ne parle pas d'une correspondance amoureuse mais d'une femme dessinée, faite d'encre et d'aplats colorés, que je rencontrais dans un album de bande dessinée. Je lui dois beaucoup et je lui suis reconnaissant d'avoir existé au moment où mon corps, mon esprit et mon coeur maladroitement se construisaient. Apparition fragile, être de fiction, elle me paraissait alors plus vivante que les jeunes filles de chair que je croisais dans la cour du collège, dont je n'osais pas m'approcher, que je n'osais même pas regarder, ou seulement de loin, en prenant l'air de penser à autre chose, des fois qu'on me prenne à manifester de l'intérêt pour elles. Elle eut une place dans ma vie réelle ; c'est loin, tout ça, mais quand elle réapparaît je dis tout haut ma dette, je le dis pour rire même si je sais qu'au fond c'est très sérieux. " Comment imaginer sa vie amoureuse, quand on est, dans les années soixante-dix, au seuil de la puberté, ignorant de tout, tétanisé par les filles et écrasé par l'image que les écrans renvoient des femmes désirables ? C'est la rencontre avec Laureline, joyeuse et vive silhouette dessinée à l'encre et au pinceau par Mézières et Christin, qui joua pour Alexis Jenni le rôle de passeuse. C'est elle, l'agente spatio-temporelle de Valérian, qui l'aida à s'aventurer dans la vie. En racontant cette histoire de papier, Alexis Jenni dit le désir naissant, entre effroi et soif d'aimer.