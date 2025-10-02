Meurtres à Toulouse

Après avoir été mise à pied pour refus d'enterrer une enquête compromettante, Sasha, une écorchée de la vie, est engagée par une "Agence" afin d'élucider le suicide douteux d'Anne-Lise Lacoste, une lanceuse d'alerte. La mère de cette dernière l'informe que sa fille souffrait d'une angoisse extrême avant son décès et que, par ailleurs, elle avait coutume de dissimuler, en divers lieux, ses cartes mémoires aux contenus sensibles. Sasha suit une première piste jusqu'à Fréjus, où le souvenir de la catastrophe du barrage de Malpasset est encore très vivant... Anne-Lises semblait s'intéresser à une enfant disparue. Poursuivant son enquête, elle débusque, à ses dépens, une étrange association pour victimes de la maladie de Lyme avant que la ville de Toulouse ne lui révèle le pire au coeur de son monde souterrain. Mais la menace qui planait sur la lanceuse d'alerte s'est reportée sur Sasha. Elle n'est pas la seule à rechercher les fameuses cartes mémoires.