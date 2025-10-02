La malédiction des sorcières de la mer

Une puissante sorcellerie. Une chasse au trésor au plus profond de la mer. Un amour interdit. Prenez garde à la malédiction d'Amalfi... Haven Ambrose est archéologue nautique. Tout juste arrivée dans le magnifique village de Positano, elle est amenée à enquêter sur les mystérieuses épaves de navires enfouies dans les eaux turquoises de la côte amalfitaine. Cependant, elle espère trouver plus que de vieux artefacts ; Haven est secrètement en quête d'un trésor inestimable que son défunt père a repéré lors de sa dernière plongée. Mais à son arrivée, d'étranges malheurs commencent à s'abattre sur la ville... Alors qu'elle recherche le trésor englouti de son père, elle va découvrir une histoire vieille de plusieurs siècles, la quête d'une femme pour sauver son amant et son village en utilisant l'art légendaire de la stregheria (strega = sorcière en italien), un pouvoir magique permettant de maîtriser l'océan. Cette magie serait-elle à l'origine des dernières calamités de Positano ? Haven doit contrer la malédiction d'Amalfi avant que la région ne soit détruite à jamais...