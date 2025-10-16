Son amour est un feu

Même longtemps après sa mort, les paroles de frère Roger, fondateur de la communauté de Taizé, gardent une grande actualité. Ce petit livre réunit des pages de journal et des textes fondamentaux qu'il a écrits au long des années dans des ouvrages successifs. Ce florilège montre que sa pensée, souvent exprimée en un langage empli de poésie, se nourrissait de la prière commune et de la vie quotidienne avec ses frères. Elle évoluait au contact des milliers de jeunes de tous les continents qu'il rencontrait à Taizé. Elle s'inspirait aussi des périodes qu'il passait auprès des plus pauvres en Asie, en Afrique, en Amérique latine, et de ses visites aux chrétiens d'Europe de l'Est alors éprouvés par le régime de l'époque. Pour le fondateur de Taizé, la vie intérieure et les solidarités humaines ont une seule et même source, l'amour du Christ, un feu qui brûle jusque dans les nuits de l'humanité, un feu qui ne s'éteint jamais.