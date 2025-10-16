Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Ainsi parlait Platon

Platon, Emmanuel Pasquier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Platon ne cesse d'être étranger à lui-même. Est-ce lui qui prête, ou emprunte-t-il sa voix aux autres ? Il fait parler le vieux Parménide, à la recherche de l'être et du non-être, ou Aristophane, racontant entre éternuements et fous-rires le mythe de l'androgyne, ou Socrate, qui ne dit qu'une chose, c'est qu'il n'a rien à dire. Dans ce théâtre d'ombres, où se situe Platon ? "On ne s'imagine Platon et Aristote qu'avec de grandes robes de pédants, écrit Pascal. Mais c'étaient des gens honnêtes et comme les autres, riant avec leurs amis. Et quand ils se sont divertis à faire leurs Lois et leurs Politiques, c'était la partie la moins sérieuse de leur vie ; la plus philosophe était de vivre simplement et tranquillement". Devant les dialogues de Platon, il faut retrouver l'étonnement. Chacun de ses personnages semble le porte-voix d'un autre qui était plus près du moment originel de la parole. L'oeuvre de Platon reflète la condition humaine même : celle de la représentation, dans un espace intermédiaire entre la présence pure et l'absence simple. Nous vivons sous le règne de Zeus : le temps s'écoule dans le mauvais sens, le monde est de plus en plus désordonné et la politique de plus en plus impossible. Socrate est celui qui clame qu'il faut inverser aussi le cours de notre vie. Il le paiera de sa vie. Marquée par la tradition chrétienne qui se l'est approprié, la lecture de Platon est victime d'un esprit de système que déplorait Montaigne. Il faut redécouvrir ce que cette pensée a de divers et d'ouvert. C'est ce que peut nous apporter, grâce à l'approche novatrice d'Emmanuel Pasquier, une lecture comme celle de la collection "Ainsi parlait" .

Par Platon, Emmanuel Pasquier
Chez Arfuyen

|

Auteur

Platon, Emmanuel Pasquier

Editeur

Arfuyen

Genre

Platon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ainsi parlait Platon par Platon, Emmanuel Pasquier

Commenter ce livre

 

Ainsi parlait Platon

Platon trad. Emmanuel Pasquier

Paru le 16/10/2025

192 pages

Arfuyen

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782845903951
9782845903951
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.