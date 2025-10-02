Inscription
#Essais

L'Etat, objet géographique

Raymond Woessner

LA référence pour le sujet de Géographie des khâgnes Tout ce dont le candidat a besoin pour le sujet 2025 de Géographie du concours de l'ENS Lyon et de la banque commune attachée. Comme tous les Clefs-concours, l'ouvrage est structuré en sept parties : Repères Organisation du territoire Portraits régionaux Dynamiques et fragilités internes Le territoire américain et ses villes Systèmes productifs dans la mondialisation Approches géopolitiques. L'ouvrage, qui comprend de nombreuses cartes, schémas et tableaux, est complété par des zooms et un glossaire.

Par Raymond Woessner
Chez Atlande

Auteur

Raymond Woessner

Editeur

Atlande

Genre

Dictionnaires et ouvrages géné

L'Etat, objet géographique

Raymond Woessner

Paru le 16/10/2025

500 pages

Atlande

25,00 €

9782384281046
