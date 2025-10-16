Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Journal d'une planète minuscule

René de Ceccatty, Agnès Clerc

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Il fait un temps de mois de la guerre, deux temps ennemis qui se chassent l'un l'autre, je le ressens plus que je ne le vois, je devine la couleur du ciel aux variations de celle de la toile d'araignée sur la vitre du soupirail". Dans un sous-sol parisien, un homme d'aujourd'hui se raconte, isolé d'une société où l'on consomme et soi-disant communique. Autour de lui, planète minuscule, gravite une constellation de personnages, un sans-abri philosophe, une bienveillante conseillère de France Travail, un camarade de collège à l'aise dans sa vie, Mama Net, la providence du cybercafé - et surtout, une jeune fille, étrange enfant des réseaux sociaux. Au fil des rencontres, va-t-il s'ouvrir aux autres, au risque de se perdre lui-même ? L'histoire en décidera. Le narrateur porte sur toutes choses un regard de compassion. Vaguement, très vaguement amusé. Comment en vouloir à tous ces fous qu'il rencontre ? Plus on les écoute, plus on sent que chacun s'efforce seulement tant bien que mal de survivre. L'époque est sans pitié. Ce sous-sol est paradoxalement plutôt protecteur. La vie n'y est pas plus difficile que l'est pour la minuscule planète Mercure le vaste ciel : "4879 kilomètres de diamètre, à peu près l'océan Atlantique" . La menace est partout. Toujours percutante et surprenante, l'écriture d'Agnès Clerc est admirablement précise et élégante. Sa touche sûre dépeint le quotidien de notre époque avec une ironie implacable sans jamais tomber dans la banalité.

Par René de Ceccatty, Agnès Clerc
Chez Arfuyen

|

Auteur

René de Ceccatty, Agnès Clerc

Editeur

Arfuyen

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Journal d'une planète minuscule par René de Ceccatty, Agnès Clerc

Commenter ce livre

 

Journal d'une planète minuscule

Agnès Clerc

Paru le 16/10/2025

160 pages

Arfuyen

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782845903944
9782845903944
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.