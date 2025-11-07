Il se passe décidément de drôles de choses au plus profond de la forêt. Voici l'histoire, bien étrange, qu'un vieux chêne m'a contée un jour que j'étais assoupi sur la mousse qui entourait ses racines noueuses. Cela se passait il n'y a pas bien longtemps... La nouvelle Odyssée des arbres est un conte moderne qui s'adresse à toutes et tous, des plus petits aux plus grands. Il nous parle de tolérance, de différences et de découverte de l'autre. Ce récit est une branche tendue entre les générations, et une formidable ode à la forêt et à l'amitié.