La nouvelle Odyssée des arbres

W. edouard B., Jackson Mackay

Il se passe décidément de drôles de choses au plus profond de la forêt. Voici l'histoire, bien étrange, qu'un vieux chêne m'a contée un jour que j'étais assoupi sur la mousse qui entourait ses racines noueuses. Cela se passait il n'y a pas bien longtemps... La nouvelle Odyssée des arbres est un conte moderne qui s'adresse à toutes et tous, des plus petits aux plus grands. Il nous parle de tolérance, de différences et de découverte de l'autre. Ce récit est une branche tendue entre les générations, et une formidable ode à la forêt et à l'amitié.

Par W. edouard B., Jackson Mackay
Chez Humbird & Curlew

Auteur

W. edouard B., Jackson Mackay

Editeur

Humbird & Curlew

Genre

Contes et légendes

La nouvelle Odyssée des arbres

W. edouard B., Jackson Mackay

Paru le 24/09/2025

74 pages

Humbird & Curlew

15,00 €

9782493227737
