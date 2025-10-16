Inscription

#Beaux livres

Histoire de la Savoie en 50 images

Christian Sorrel

ActuaLitté
Il y a 7000 ans, les savoyards du néolithique nous laissent les premières traces humaines. Il y a 2000 ans, les romains construisent l'arc de Campanus d'Aix-les-Bains. Il y a 1000 ans, Humbert 1er fonde la dynastie qui règnera sur les pays de Savoie et bien au-delà pendant des siècles. Il y a 400 ans, le Saint Suaire quitte Chambéry pour Turin. Il y a 150 ans, les pays de Savoie deviennent français. Il y a 100 ans, les Jeux Olympiques de Chamonix annoncent l'éclosion des sports d'hiver. Il y a 60 ans, le barrage de Tignes noie le chagrin des montagnards... A travers 50 dates clés, Christian Sorrel nous livre les images illustrant toute la richesse de l'histoire d'un territoire carrefour d'une Europe qui évolue à travers les siècles. Un passionnant voyage dans les racines d'un monde à part !

Histoire de la Savoie en 50 images

Christian Sorrel

Paru le 20/11/2025

La Fontaine de Siloé

24,90 €

