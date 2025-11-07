Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

Chanter le silence

Cassandra Khaw, Marie Koullen, Anouck Faure

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Deacon James est un bluesman hanté par sa musique... et des visions de cauchemar. Lorsque sa route croise celle de John Persons, un fou qui prétend que le musicien abrite dans sa tête une graine susceptible de détruire le monde, il choisit de l'ignorer. Mais voilà qu'à un concert, son saxophone n'invoque pas seulement les hourras du public d'Arkham, mais aussi des monstruosités multi-dimensionnelles. Pourchassé par ces horreurs et de mystérieux cultistes, Deacon prend ses jambes à son cou, et tombe sur une jeune fuyarde ; comme lui, elle transporte quelque chose de tordu, de dangereux. Tandis qu'ils tentent de quitter Arkham ensemble, la chanson dans la tête de Deacon gagne en force. Il sait que, bientôt, il ne pourra plus l'ignorer...

Par Cassandra Khaw, Marie Koullen, Anouck Faure
Chez Argyll éditions

|

Auteur

Cassandra Khaw, Marie Koullen, Anouck Faure

Editeur

Argyll éditions

Genre

Terreur

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Chanter le silence par Cassandra Khaw, Marie Koullen, Anouck Faure

Commenter ce livre

 

Chanter le silence

Cassandra Khaw trad. Marie Koullen

Paru le 07/11/2025

103 pages

Argyll éditions

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488126199
9782488126199
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.