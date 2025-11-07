Chanter le silence

Deacon James est un bluesman hanté par sa musique... et des visions de cauchemar. Lorsque sa route croise celle de John Persons, un fou qui prétend que le musicien abrite dans sa tête une graine susceptible de détruire le monde, il choisit de l'ignorer. Mais voilà qu'à un concert, son saxophone n'invoque pas seulement les hourras du public d'Arkham, mais aussi des monstruosités multi-dimensionnelles. Pourchassé par ces horreurs et de mystérieux cultistes, Deacon prend ses jambes à son cou, et tombe sur une jeune fuyarde ; comme lui, elle transporte quelque chose de tordu, de dangereux. Tandis qu'ils tentent de quitter Arkham ensemble, la chanson dans la tête de Deacon gagne en force. Il sait que, bientôt, il ne pourra plus l'ignorer...