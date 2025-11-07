Sous terre

Entre 2022 et 2024, Antoine Lecharny a entrepris un travail photographique consacré à la mémoire des fusillades massives des Juifs en Europe de l'Est et dans les pays Baltes. En l'absence d'importantes traces visibles de ces massacres, il a photographié des paysages retournés à une relative banalité qui disent l'oubli palpable de l'Histoire à l'oeuvre. A ses côtés, l'historienne Annette Becker tente de faire revenir - au sens littéral - les êtres dans ces lieux entre 1941 et 1945 par le recours à toutes les sources disponibles : écrites, photographiques, filmiques, orales ou archéologiques. Ensemble, les auteur·es portent un regard sensible, engagé et documenté sur ce pan de l'Histoire de la Shoah, peu connu aujourd'hui encore.