#Beaux livres

Sous terre

Annette Becker, Antoine Lecharny

ActuaLitté
Entre 2022 et 2024, Antoine Lecharny a entrepris un travail photographique consacré à la mémoire des fusillades massives des Juifs en Europe de l'Est et dans les pays Baltes. En l'absence d'importantes traces visibles de ces massacres, il a photographié des paysages retournés à une relative banalité qui disent l'oubli palpable de l'Histoire à l'oeuvre. A ses côtés, l'historienne Annette Becker tente de faire revenir - au sens littéral - les êtres dans ces lieux entre 1941 et 1945 par le recours à toutes les sources disponibles : écrites, photographiques, filmiques, orales ou archéologiques. Ensemble, les auteur·es portent un regard sensible, engagé et documenté sur ce pan de l'Histoire de la Shoah, peu connu aujourd'hui encore.

Par Annette Becker, Antoine Lecharny
Chez A PRECISER

|

Auteur

Annette Becker, Antoine Lecharny

Editeur

A PRECISER

Genre

Monographies

Sous terre

Annette Becker, Antoine Lecharny

Paru le 07/11/2025

224 pages

A PRECISER

45,00 €

9782487402003
